O noua reactie post-covid. Ce au patit mai multe femei dupa ce si-au vopsit parul

Numeroase persoane s-au confruntat cu aceasta reactie alergica, iar toate au in comun un singur lucru: au trecut prin boala provocata de Covid-19.In urma acestei descoperiri frizerilor si cosmeticienilor li s-a recomandat sa efectueze teste suplimentare la nivel cutanat pentru a evita eventuale neplaceri. Testele trebuie efectuate cu 48 de ore inainte de vopsirea efetiva.O femeie care se vopsea de ani de zile cu aceeasi vopsea, la un astfel de test a avut o reactie alegica dupa ce, in ianuarie, a trecut prin boala. Salonul pe care aceasta il frecventeaza a avut patru astfel de cazuri de cand testarile au devenit obligatorii pentru toti clientii. In prezent oamenii de stiinta cerceteaza aceste cazuri si vor sa afle daca boala poate reprograma sistemul imunitar uman, asa cum se intampla si in cazul altor boli, relateaza BBC.