O pacienta a medicului fals, marturisiri socante: "Dupa operatie, nasul meu arata ca un snitel batut pe tocator"

O femeie sustine ca acesta i-a mutilat nasul in urma unei operatii, noteaza Libertatea.„Când mi-a dat pansamentul jos, nasul meu arăta ca un şniţel bătut pe tocător”.„Am fost operată de medicul Matthew Mode. Am avut o operație, o rinoplastie, cu deviație de sept, o operație nereușită. Mi-a fost recomandat ca fiind un superspecialist, cu studii înalte în SUA.Am fost plimbată în foarte multe clinici, să îmi urmărească evoluția de după operație până la un moment dat când a spus că există o soluție de remediere a nasului și că trebuie să facă rost de acest remediu. Era nevoie. Am rămas cu o gaură evident vizibilă pe cartilagiul vârfului nasului, și m-a tot amânat, că producătorul nu a adus, că nu l-a găsit. Din ianuarie, m-a tot amânat, îmi spune ba ca e în Italia, ba că e în România. El a plecat din țară, în ultimul mesaj pe care mi l-a dat, mi-a spus că e în Italia și că are probleme cu tatăl lui, că e foarte grav bolnav”, a marturisit pacienta, în vârstă de 60 de ani, pentru Libertatea.O altă femeie care i-a fost pacientă falsului chirug a suferit necroze la sâni, în urma unei operații de implant mamar.