O pauza de o saptamana de la retelele de socializare reduce semnificativ stresull

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a dezvaluit in ce oameni ar trebui sa avem incredere si de ce este mai importanta familia decat prietenii. De asemenea, a spus ca toti ar trebui sa tinem secretele doar pentru noi, daca vrem sa ne mearga bine in viata si sa nu avem parte de dezmagiri. a

Sorin Oprescu a fost retinut in Grecia, dupa ce a fugit din tara inainte ca judecatorii sa dea sentinta definitiva in dosarul in care este anchetat. Fostul edil al Capitalei a fost condamnat la 10 ani si 8 luni de inchisoare dupa ce ar fi luat mita de la un subaltern. Sorin Oprescu ar fi