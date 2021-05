O practica neconventionala prinde tot mai mult teren: planificarea propriilor funeralii

Idee aparent morbida pe care cei mai multi dintre noi o respingem instinctiv cand o auzim pentru prima data: „Cum sa-mi planific inmormantarea? Nici nu vreau sa ma gandesc la asa ceva!”Unul din motivele pentru care nu ar fi deloc nociv sa te gandesti la asta e ca acceptarea propriei mortalitati, impacarea cu gandul ca va veni si timpul cand nici unul dintre noi nu va mai fi, se asociaza cu efecte pozitive in plan psihologic, conform opiniei multor experti de renume international in domeniul psihologiei.Cu cat eliminam mai devreme angoasa, poate chiar spaima pe care o simtim cand ne gandim la propria noastra mortalitate, cu atat se pare ca ne putem bucura mai intens de viata, de pasiunile si interesele noastre sau de compania celor dragi.Si cu siguranta multi dintre noi ar dormi mai linistiti stiind ca totul e si va fi in ordine chiar si dupa ce nu vom mai fi.Planificand in avans si eventual achizitionand un pachet de servicii funerare pre-deces ii ajutam pe cei dragi in mai multe feluri.In primul rand ii scapam de povara financiara, serviciile funerare si inmormantarea nefiind chiar ieftine.Majoritatea acestor servicii pot fi platite in rate accesibile ca pret. Iar Funerare 24, agentie dede top in Bucuresti, mai ofera aditional si discount-uri pentru achizitionarea de pachete funerare pre-deces.Daca platim noi din timpul vietii aceste cheltuieli, cu siguranta povara celor dragi va fi putin mai usoara in viitor, macar din punct de vedere financiar.In alta ordine de idei, atunci cand ne planificam funeraliile in avans noi decidem cum vor decurge aceste funeralii, chiar pana in cele mai mici detalii daca asta dorim. Oricat de bine ne-ar cunoaste cei apropiati, responsabilitatea de a lua decizii in numele nostru fara sa stie exact ce ne-am fi dorit se va adauga la stresul pe care il vor simti in acele momente. Cu alte cuvinte, putem sa le usuram si povara sufleteasca, nu doar sa-i scutim de cheltuieli.Un alt avantaj il reprezinta oportunitatea de a vizita mai multe agentii funerare si a o alege pe cea care se pliaza cel mai bine pe dorintele si necesitatile noastre. Si care ni se pare ca ar poseda un grad de compatibilitate suficient cu familia noastra. E foarte important ca pe langa serviciile asumate contractual sa fie capabili sa le ofere celor dragi noua si asistenta si suportul necesar. Cu alte cuvinte, sa faca tot ce este necesar pentru ca toate necesitatile celor apropiati , inclusiv cele de natura afectiva, sa fie indeplinite.Pentru orice informatii legate de planificarea pre-deces sau de domeniul funerar in general, puteti apela echipa Funerare 24 oricand la numarul de telefon 0759 555 551. Nu va costa nimic si va vor furniza toate detaliile necesare cu cea mai mare placere. Iar pe pagina web a agentiei, funerare24.ro, gasiti intreaga oferta de servicii si produse.