Record coronavirus Romania! Cel mai mare numar de cazuri raportat in 24 de ore de la inceputul pandemiei O noua cifra ingrijoratoate in ceea ce priveste infectiile cu noul coronavirus in Romania! Potrivit informatiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, au fost raportate 555 de noi imbolnaviri cu coronavirus in ultimele 24 de ore. Până astăzi, 8 iulie, pe teritoriul

Imagini spectaculoase in Mamaia cu norul Shelf Turistii din statiunea Mamaia au avut parte de imagini spectaculoase! Un nor de tip Shelf a fost surprins in timpul unei furtuni. Norul de tip Shelf este un nor foarte apreciat de vanatorii de furtuni. Turiștii au rămas fără cuvinte atunci când au

Nelu Tataru, nou avertisment: "Exista posibilitatea ca Vama Veche si alte statiuni sa devina focare" Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, atrage din nou atentia romanilor in ceea ce priveste raspandirea noului coronavirus. Acesta a declarat ca litoralul va fi foarte aglomerat in urmatoarele luni, iar unele statiuni s-ar putea transforma in focare de infectii. „ Există posibilitatea

O romanca infectata cu coronavirus s-a plimbat 72 de ore prin Creta O romanca depistata in Grecia cu noul coronavirus s-a plimbat 72 de ore in jurul insulei Creta. Ea le-a declarat autoritatilor elene ca nu a vrut sa isi strice vacanta. Presa din Grecia scrie că românca venise în Grecia cu intenția de a petrece vacanța pe insula Creta