O tanara a murit dupa ce a baut alcool pe stomacul gol

Un nou bilant alarmant al infectarilor cu noul coronavirus in Romania! In ultimele 24 de ore au fost raportate 994 de cazuri noi COVID-19 și 36 de decese transmit autoritățile.Bilanțul a ajuns în România la 39.133 de infectări, 22.974

Restaurantele vor ramane inchise si in perioada urmatoare, in contextul in care Romania inregistreaza o crestere alarmanta a numarului de cazuri noi de coronavirus, a explicat premierul Romaniei, Ludovic Orban. "Atat timp cat nu reusim sa inregistram un trend descendent in ceea ce priveste