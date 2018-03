O tanara, batuta cu pumnii si sechestrata de un taximetrist din Capitala

Conflictul intre cei doi ar fi pornit de la faptul ca femeia i-a reprosat taximetristului ca a ales o ruta mai lunga pentru a ajunge la destinatie.Revoltat de reprosurile facute de femeie, taximetristul ar fi blocat-o in masina pe femeie.Tanara a comandat masina prin intermediul unei aplicatii ca sa ajunga la serviciu. Locuieste la iesirea din cartierul Militari si incerca sa ajunga la Politehnica.“Mi-a blocat usile ca sa nu pot sa cobor, am inceput sa tip. Cand am ajuns in coloana am reusit sa ies, a iesit dupa mine, mi-a dat un pumn, am cazut si apoi nu-mi mai aduc aminte aproape nimic, au sarit doi oameni sa ma ajute, eram aproape inconstienta.”, spune Marina Muntean.Femeia a fost salvata din mainile agresorului de doi soti, aflati in trafic. Doi soti care isi duceau copilul la gradinita au intervenit.”Soferul de TAXI o lovise atat de tare incat a zburat-o de pe trotuar pe strada, in fata masinilor. A lovit-o efectiv de parca era intr-un meci de MMA, cu pumni, picioare si cred ca daca nu interveneam era mult mai rau pentru doamna.”, a declarat Vlad Rosu, martor. Mai multe pe stirilekanald.ro.