O tanara de 16 ani din Satu Mare s-a aruncat de la etajul 4. Tanara s-a sinucis, dupa o deceptie in dragoste

Fata s-a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia. In casa se afla si bunica tinerei, dar se afla la baie in momentul tragediei.Patricia ar fi vorbit cu cineva la telefon si apoi s-a aruncat de la balconul apartamentului situat la etajul patru.Potrivit anchetatorilor, telefonul fetei este blocat si urmeaza ca parintii ei sa ajunga acasa poentru a-l debloca.Desi era iubita de toata lumea, la scoala avea o situtie foarte buna si era apreciata de colegi si profesori, Patricia ar fi suferit o deceptie in dragoste care a impins-o la gestul extrem. Politistii au deschis o ancheta care va stabili imprejurarile in care tanara de 16 ani si-a pierdut viata.