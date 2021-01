O tanara din Giurgiu, diagnosticata cu noua tulpina a coronavirusului

In urma secventierii genomului, s-a ajuns la concluzia ca este infectata cu noua tulpina COVID-19, mult mai contagioasa.Tanara nu a calatorit in Marea Britanie si nici in alte tari, ceea ce ne poate duce cu gandul la o posibila raspandire comunitara a noii tulpini, spus surse medicale, pentru Realitatea PLUS.Acesta ar putea sa nu fie insa singurul caz, si asta pentru ca inca se mai asteapta rezultatele in cazului unui barbat internat tot la Matei Bals, suspect ca ar fi infectat cu aceasta noua tulpina.