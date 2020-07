Oana Roman: Sunt prea saraca sa merg la mare in Romania!

“Nu vreau să merg la mare în România. Nu din snobism, ci pentru că sunt prea săracă să merg la mare în România! În plus, este și călcarea în picioare. Deocamdată nu am cum să susțin litoralul românesc. Anul ăsta am spus pas”, a spus Oana Roman, la Antena Stars, scrie spynews.ro.Oana Roman a mai declarat ca ultima vacanta a petrecut-o alaturi de Marius Elisei si de o prietena.“Acum am fost doar eu cu Marius și cu cea care îmi face sprâncenele, dar frustrarea Isabelei nu ți-o pot descrie. Când am plecat și am lăsat-o acasă, era foarte supărată. I-am explicat că sunt doar oameni mari și că este o altfel de ieșire”, a mai spus Oana Roman.