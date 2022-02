Octavian Jurma a estimat cand va scapa Romania de Omicron. Luna in care cazurile vor scadea

Dacă ești în val momentul în care te oprești să tragi aer în piept este când ieși din val nu în timpul valului, chiar dacă creasta valului a trecut". El prezintă și o hartă realizată cu ajutorul indicatorului ARM7 (alerta relativă mobilă), care este un indicator de trend., spune Octavian Jurma."Avem vesti bune dar incidenta la 1,000 si numarul zilnic de cazuri raman la valori foarte ridicate si de aceea prudenta trebuie sa ramana prioritatea fiecaruia dintre noi pana revenim peste tot pe verde. Harta de sus este harta incidentei oficiale care coloreaza harta in rosu. Incidenta nationala este 14.85, mult peste varful de 10.63 al valului Delta. Incidenta la 1,000 este un indicator de stare. Ne arata unde suntem. Aceasta harta este motivul pentru care discutiile despre relaxare sunt premature. Daca esti in val momentul in care te opresti sa tragi aer in piept este cand iesi din val nu in timpul valului, chiar daca creasta valului a trecut.Din fericire harta de jos produsa cu ajutorul indicatorului ARM7, este motivul pentru care atat guvernul cat si noi avem motive se credem ca vom ajunge in curand la limanul valului 5 - Omicron. ARM7 (alerta relativa mobila ) este un indicator de trend. Ne arata incotro mergem. ARM7 este cel mai sensibil indicator de trend pe care il folosesc si ne arata tendinta in interiorul intervalului de 14 zile al RI1K14 (incidenta la 1,000). Dupa cum se vede toate judetele sunt verzi, deci au o acum evolutie descendenta (doar Braila are o usoara crestere a numarului de cazuri in ultimele 7 zile fata de cele 7 zile precendente), in ciuda alocarii pe judete a peste 20,000 de cazuri in aceasta saptamana.In acest ritm vom cobori cu media sub 10,000 de cazuri pe zi saptamana viitoare si sub 5,000 de cazuri pe zi in prima parte a lunii martie, deci mai avem cam o luna pana iesim din valul Omicorn-BA1. Avem asadar un contrast puternic intre situatia alarmanta in care ne aflam si viteza rapida cu care coboram care ne poate dezechilbra emotional din cauza mesajelor contradictorii pe care le primim. Simplificat insa putem intelege datele astfel: Ne apropiem rapid de mal, dar inca nu e cazul sa sarim din barca prudentei in apa plina cu Omicroni".