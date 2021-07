Oficial! De cand se va administra a treia doza de vaccin si in Romania

Decizia autorităților a fost luată în condițiile în care, în această toamnă, este așteptat în România valul patru al pandemiei de COVID-19.“Există discuţii în momentul de faţă legat de administrare rapelului sau cum este cunoscut ca cea de-a treia doză deşi în mod corect vorbim de rapel şi nu de doza trei la persoanele care fie au un risc crescut de expunere şi aici vorbim de pildă de categoria personalului medical şi personalul social şi persoanele care se află în evidenţă cu boli cronice, respectiv persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. Este foarte probabil ca din luna septembrie să avem această decizie de a administra doza trei sau rapelul, practic ar veni la opt luni de la debutul campaniei de vaccinare, în primul rând pentru personalul medical care se află la risc crescut de expunere faţă de această infecţie şi continuând cu pacienţii vulnerabile, cei peste 65 de ani şi cei aflaţi în evidenţă cu boli cronice.Este foarte probabil să luăm în considerare istoricul de trecere prin boală, practic o persoană care are istoric de trecere prin boală şi a fost vaccinată cu două doze nu mai are neapărat indicaţie de a face rapeluri cu cea de-a treia doză de vaccin, având în vedere că trecerea prin boală este un element important de activare a răspunsului imun”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, marţi, într-o conferinţă de presă.

