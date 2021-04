Oficialii din Brazilia recomanda femeilor sa nu mai ramana insarcinate in timpul pandemiei

Recomandarea vine intr-un moment in care numarul brazilienilor care mor din cauza virusului in fiecare zi este mai mare decât in ​​orice alta parte a lumii, scrie The Guardian.„Daca este posibil, intârziati sarcina pâna la un moment mai bun”, a transmis vineri Raphael Parente, oficial din Ministerul Sanatatii.Situatia este critica in spitalele din Brazilia. Nu mai sunt locuri libere in spitale, iar stocurile de medicamente necesare pentru intubarea pacientilor grav bolnavi sunt extrem de reduse. Brazilia a apelat la ajutor international pentru furnizarea de urgenta a materialelor sanitare necesare.Varianta P1, descoperita pentru prima data in orasul Manaus a devenit rapid dominanta in Brazilia si se crede ca este cauza principala a unui val masiv de infectii care a adus la peste 350.000 numarul de morti din tara, cel mai ridicat de dupa cel din SUA.