Olandezul a mai agresat o tanara in Iasi

In Bucuresti s-ar putea crea haos daca va avea loc o noua schimbare in ceea ce priveste programul de la Metrorex. Se pare ca firma care se ocupa de mentenanta de la Metrorez ameninta cu suspendarea serviciilor din cauza unei datorii uriase. Alstom ameninţă cu suspendarea serviciilor

Un nou cutremur a avut loc joi dimineata, la ora 3.57, in judetul Timis. Seismul s-a resimtit in oraşele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Timișoara (18 km), Jimbolia (40 km), Arad (46 km), Deta (47 km) și Nădlac (52 km). Seismul a avut magnitudinea de 2,6

Cetateanul olandez care a ucis o fetita in varsta de 11 ani din Gura Sutii, Dambovita, ar mai fi agresat o tanara in Iasi. Potrivit BIZ, anul trecut in iunie, politia din Iasi a cerut ajutorul populatiei pentru a da de urma unui pedofil care ar fi abuzat o fetita de 8 ani, in anul