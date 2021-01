OMS, avertisment despre noua tulpina a coronavirusului

Tulpina detectata initial in Marea Britanie este mult mai contagioasa si afecteaza si copiii. Potrivit estimarilor, noua tulpina "ar putea progresiv sa le inlocuiasca pe celelalte aflate in circulatie in regiune, cum se observa deja in Regatul Unit si din ce in ce mai mult in Danemarca", a spus directorul pentru Europa al OMS, Hans Kluge, citat de AFP si preluat de HotNews.ro Potrivit OMS, noua tulpina s-a raspandit deja in 22 de tari europene (din 53). Aceasta a fost depistata si in Romania. Din cauza transmisibilitatii sporite, noua tulpina risca sa agraveze situatia din spitalele europene, care sunt deja suprasaturate."Este o situatie alarmanta, care inseamna ca pentru o perioada scurta de timp va trebui sa facem mai mult decat am facut pana acum si sa intensificam masurile de sanatate publica si masurile sociale pentru a fi siguri ca aplanam curbele in crestere foarte puternica in unele dintre tari", a declarat Kluge."Sunt masuri de baza, pe care le cunoastem cu totii, si care trebuie intensificate pentru a reduce transmisia, pentru a usura serviciile Covid-19 si pentru a salva vieti", a explicat oficialul, subliniind ca este vorba despre generalizarea purtatului mastilor, limitarea numarului de adunari sociale, respectarea distantarii fizice si spalarea mainilor, alaturi de sisteme adecvate de depistare si urmarire a contactilor si de izolarea bolnavilor.