OMS, avertisment despre un alt virus periculos!

Potrivit experților OMS, de cele mai multe ori, boala este asimptomatica. „In Regiunea Europeana OMS, 15 milioane de persoane au hepatita B si aproape tot atat (14 milioane) au hepatita C, iar peste doua treimi din cazuri se inregistreaza in Europa de Est si Asia Centrala.Numarul deceselor cauzate de hepatite a crescut alarmant la nivel mondial, iar principalii factori de infectie includ utilizarea de droguri injectabile, infecția HIV, transfuziile de sange, dar si penitenciarele si infecțiile nosocomiale.Hepatita poate afecta pe oricine, iar majoritatea cazurilor de hepatita sunt asimptomatice. De aceea, recomandarea noastra este sa va informați la medicul dvs de familie si, daca faceți parte din categoriile cu grad inalt de risc, sa va testați”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook World Health Organization Office for Romania.