OMS: Cand se va atinge "imunitatea de turma" la nivel mondial

Potrivit OMS, este putin probabil ca asa-numita imunitate de turma a populatiei sa se dezvolte anul acesta.”Chiar daca vaccinurile incep sa-i protejeze pe cei mai vulnerabili, nu vom atinge niciun nivel de imunitate a populatiei sau imunitate de turma in 2021”, a declarat Soumya Swaminathan, om de stiinta in cadrul OMS, potrivit realitatea.net.Sursa citata a precizat ca este posibil ca in unele tari sa se dezvolte aceasta imunitate de turma, daca se va vaccina o mare parte a populatiei. Insa acest lucru nu va fi suficient pentru a proteja oamenii din intreaga lume.Acest lucru este dificil de obtinut, mai ales ca in tarile sarace vaccinul nu a ajuns inca. Agentia pentru sanatate a ONU a anuntat ca vaccinarile in cele mai sarace tari ale lumii ar putea incepe luna aceasta sau in februarie, a declarat Dr. Bruce Aylward, consilier al directorului general al OMS. Reprezentantul Organizatiei a reiterat apelul la un ajutor international pentru aceste state.