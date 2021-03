OMS: Covid se poate transmite de la om la animal

Versiunea finala a raportului sustine ca specialistii - conform unor voci, nu ar fi avut suficienta libertate pentru a-si desfasura activitatea in timpul celor patru saptamani petrecute in China - au concluzionat ca ''tinand cont de literatura vizand rolul animalelor de ferma ca gazde intermediare in cazul bolilor emergente, este necesara realizarea unor anchete suplimentare, care sa includa o mai mare intindere geografica'', scrie Agerpres.