OMS: Este posibil ca noul coronavirus sa nu fie eradicat niciodata

“S-ar putea ca noul coronavirus sa nu plece niciodata si sa se alature doar celorlalti virusi care omoara oameni in fiecare an, in toata lumea. Acest virus poate deveni un alt virus endemic in comunitatile noastre si este posibil sa nu mai plece niciodata. Nici HIV nu a disparut, dar ne-am obisnuit sa traim cu el, am gasit terapii, tratamente, se traieste cu HIV. Le oferim viata oamenilor infectati cu HIV, vieti lungi si sanatoase. Nu fac o comparatie intre cele doua boli, insa cred ca este important sa fim realisti. Nu cred ca poate cineva sa spuna cand si daca aceasta boala (COVID-19) va disparea.”, a declarat directorul executiv al OMS, Mike Ryan.Cat despre gasirea unui vaccin eficient, Ryan explica, dand ca exemplu rujeola, ca vaccinul nu va duce la eradicarea bolii.“Inainte de izbucnirea coronavirusului, in decembrie (2019-n.red.), aveam cazuri de rujeola la copii nevaccinati, desi avem vaccinuri eficiente si totusi nu am eradicat inca rujeola. (...) Aceasta boala (COVID-19-n.red.) poate sa devina o problema pe termen lung sau sa nu fie. Dar este nevoie de un efort urias pentru a controla acest virus”, a explicat Ryan.Acesta a mai precizat ca masurile de relaxare luate de unele tari in care coronavirusul inca face ravagii nu sunt o strategie buna, deoarece pot creste radical numarul de noi infectari, ducand la noi masuri drastice de carantina.“Mai avem de parcurs pana cand COVID-19 nu va mai fi considerat o pandemie. Daca virusul este inca prezent si lasi oamenii sa stea impreuna, alaturi, atunci boala va trece mult mai repede si usor de la o persoana la alta.Daca incerci sa reduci numarul de cazuri zilnice la un nivel cat mai mic posibil si sa elimini virusul cat mai mult din comunitate, atunci cand relaxezi, ridici carantina, transmiterea este mult mai redusa si riscul este mult mai mic. Daca se relaxeaza masurile cand transmiterea virusului este inca ridicata, atunci acea transmitere se accelereaza. Daca nu ai sisteme capabile sa o detecteze, atunci vor trece zile sau saptamani pana sa-ti dai seama ca ceva este in neregula. Si atunci ajungi in situatia in care singurul raspuns este o noua carantina si cred ca de asta ne temem cu totii.Este un ciclu vicios, de un dezastru in sanatatea publica, urmat de un dezastru economic, urmat de o cadere a sanatatii publice, apoi de o alta a economiei. Astfel se poate ajunge la o situatie mult mai grava pentru economie decat pentru sistemul de sanatate, care isi poate reveni de mai multe ori, dar sistemul economic nu”, explica Mike Ryan.