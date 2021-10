OMS vine in Romania. Situatia din tara noastra este ingrijoratoare la nivel mondial. Ce vor face expertii in Romania

„Încercam să vedem ce putem face ca să ajutăm România. E devastatoare situația. Primul pas o sa fie o încercare de a vaccina pe toți cei care vor sa se vaccineze. O sa facem tot ce putem. Acum încercăm să gasim medicamente ca să le putem trimite în Romania”, a spus Nitzan, potrivit Flux24.cAceastă informație a fost confirmată și de medicul Alexandru Rafila.Directorul general al OMS, ”îngrijorat” față de situația din România”Da, am informații în acest sens. Am discutat cu directorul general al OMS și el și-a exprimat îngrijorarea față de situația din România. În ceea ce privește vaccinarea, mâine va avea loc o teleconferință a celor de la INSP cu experții de la OMS.”, a spus Rafila.Medicul Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la OMS, a explicat ca reprezentantii organizatiei sunt foarte ingrijorati de ceea ce se intampla in tara noastra.„Eu am discutat acum o săptămână cu directorul regional al organizaţiei. Și-a exprimat îngrijorarea şi dorinţa de a ajuta România să treacă peste această situație dificilă. Avem două probleme cea de oprire a creştere a numărului de cazuri, de stabilitate şi descreştere şi asistenţă pentru pacienţii care sunt infectaţi în forma severă mai ales. Secţiile de terapie intensivă care au nevoie de resurse şi echipament. Cea de-a doua problema este legată de îmbunatăţirea performanţei programului de vaccinare care poate să ne aducă linişte pentru primăvară.Toată lumea discuta de posibile noi valuri, import este ca acestea să nu mai aibă impact major asupra sănătăţii publice. OMS va avea o teleconferinţă cu colegii de la INSP. Cred că este momentul să sprijinim profesioniştii din sănătate, pentru că politizare sau încercarea de discreditare a profesioniştilor din sănătate, într-o situație limita cum este cea de acum este extrem de periculoasă. Guvernul României ne-a a dus în această situație catastrofală. Acest lucru trebuie asumat de guvernul demisionar. Profesioniştii de la INSP ar trebui ascultaţi şi nu discreditaţi”, a declarat Alexandru Rafila la B1 Tv.