Omul de afaceri Ioan Niculae, in stare critica

Medicii sunt rezervați in privința șanselor de supraviețuire pe care le are Ioan Niculae, om de afaceri care in iulie a implinit 66 de ani.“Este in stare critica, pe aparate, la Terapie Intensiva. A contractat o forma severa a virusului, care, practic, l-a doborât”, a precizat o sursa din interiorul unitații medicale unde milionarul este internat.