Omul din spatele lui Vladimir Putin. Cine ar fi de fapt creierul care a pus la punct atacul asupra Ucrainei

Vladimir Putin nu este singurul care a pus la cale invadarea Ucrainei. Se pare ca alaturi de liderul rus, adevaratul arhitect al „planului de subjugare a Ucrainei” a fost Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse.Nikolai Patrușev a condus Serviciul Federal de Securitate (FSB), succesorul KGB-ului. Acesta este unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Putin la Kremlin și ar avea încă un impact uriaș asupra lui, potrivit site-ului polonez Onet.pl.Patrușev are o ideologie clară. El consideră că Occidentul este întotdeauna de vină pentru tot ce merge prost în Rusia. Jurnalista Catherine Belton susține că Patrușev este „arhitectul planului de subjugare a Ucrainei”. Adică planul aprobat de Putin însuși. Potrivit jurnalistei, Putin și Patrușev „cred cu adevărat că Washington controlează Kievul”.De asemenea, potrivit informatiilor, se pare ca Vladimir Putin si Patrușev nu se asteptau ca războiul din Ucraina sa se prelungeasca atat de mult si nici sa intampie o aparare atat de acerba.Jurnalistă și scriitoare, Catherine Belton a fost în perioada 2007-2013 corespondent la Moscova pentru Financial Times. A publicat o carte în 2020, intitulată „Oamenii lui Putin”, volum desemnat cartea anului de către publicațiile The Economist, Financial Times, New Statesman și The Telegraph. Belton locuiește la Londra și în prezent lucrează ca jurnalist de investigație pentru Reuters.