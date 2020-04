OnLaptop Service Center ofera solutii inteligente de reparatie laptop

In Miercurea Mare se savarseste Taina Sfantului Maslu, cunoscuta si ca sacramentul de intarire a bolnavilor. Femeile trebuie sa spele geamurile ca sa lase lumina pascala sa intre in casa. In schimb, acestea NU trebuie sa toarca in aceasta zi pentru a nu se imbolnavi. Tot in aceasta zi, pentru