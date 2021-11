Orasul din Romania unde medicii au ajuns sa fie monitorizati cu bratari electronice. De ce a fost luata aceasta masura dura

Medicii de la un spital din Romania au ajuns sa fie supravegheati cu bratari electronice pentru a fi monitorizati ca isi fac meseria. Aceasta masura a fost implementata la Spitalul Municipal Timisoara a carui conducere a hotarat introducerea unui sistem de monitorizare electronica a personalului prin purtarea unor bratari cu ajutorul carora munca medicilor si asistentelor sa poata fi controlata.“Sistemul nu monitorizeaza personalul, ci spatiile. Personalul are un dispozitiv electronic pe care il poarta, care nu iradiaza, nu inregistreaza. Vrem sa vedem cat de repede se deplaseaza, cat de des merg la patul bolnavului”, declara managerul spitalului, Daniel Malita.“Costul de monitorizare este de 70 de lei per persoana pe luna, daca sistemul isi dovedeste eficienta il vom pastra.”, a declarat managerul Spitalului Municipal din Timisoara, Daniel Malita.Sindicalistii de la Cartel Alfa au reactionat vehement acuzand conducerea spitalului pentru decizia luata, motivand ca angajatii spitalului stau cu stresul de a nu pierde bratarile, pe care le vor plati apoi din buzunarul propriu, iar costurile lunare platite de spital pentru monitorizare sunt prea mari.“In prezent, pentru cele trei sectii pentru care se implementeaza sistemul, costurile se ridica la aproximativ 6.000 de euro pe luna. Spitalul are insa in total 23 de sectii, care isi desfasoara activitatea in 14 cladiri, astfel incat, extinderea sistemului, asa cum se doreste, ar duce la o cheltuiala de circa 28.000 de euro pe luna pentru intregul spital.Lipsesc medicamente, instrumentar si consumabile, insa personalul este obligat sa poarte dispozitive de 200 de euro fiecare, cu stresul suplimentar ca daca se pierde, trebuie sa-l plateasca”, sustin sindicalistii de la Cartel Alfa.