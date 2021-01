Pacienti vindecati de Covid se intorc la spital cu boli de inima, ficat sau diabet

Un studiu realizat de Universitatea Leicester si de Oficiul National pentru Statistica (ONS) a descoperit efecte pe termen lung devastatoare asupra celor care au avut o forma severa a bolii provocate de noul coronavirus, la multi dintre ei aparand probleme la inima, diabet si afectiuni cronice la ficat si rinichi.Dintre 47.780 de persoane care au fost externate in primul val, 29,4% au fost reinternate in spital in urmatoarele 140 de zile, iar 12,3% din total au murit.Kamlesh Khunti, unul dintre autorii studiului si profesor in domeniul diabetului si medicinii vasculare la Universitatea Leicester a spus ca ”acesta este cel mai mare studiu in randul persoanelor externate din spital dupa ce fusesera internate cu Covid-19”.”Se pare ca oamenii se duc acasa, au efecte pe termen lung, se intorc, si mor. Am consemnat ca aproape 30% sunt reinternati, este vorba de multi oameni. Cifrele sunt foarte mari”, a spus acesta, potrivit hotnews.ro Studiul a aratat ca cei care supravietuiesc covidului sunt de aproape trei ori si jumatate mai predispusi sa reajunga in spital, si sa moara, in urmatoarele 140 de zile, decat alte persoane externate.Profesorul Khunti spune ca echipa de cercetatori a fost surprinsa sa descopere ca asa multi oameni s-au intors cu un nou diagnostic, multi cu probleme de inima, rinichi si ficat, dar si diabet.El a spus ca este important ca acestia sa primeasca tratamente protectoare, precum statine sau aspirina.”Nu stim daca este din cauza ca virusul distruge celule beta care produc insulina si faci diabet de tip unu, sau pentru ca produce rezistenta la insulina si faci tipul doi, dar observam aceste surprinzatoare diagnostice de diabet”, a adaugat el.Noul studiu este in faza de prepublicare si urmeaza sa fie evaluat de alti oameni de stiinta. Totusi, expertii spun ca este unul important.Christina Pagel, sefa unitatii de cercetare clinica de la University College London a spus ca este o lucrare ”foarte importanta. Covidul nu este doar despre decese. (Exista) o povara semnificativa a bolii pe termen lung dupa spitalizarea pentru covid”.