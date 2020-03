Pacientul 17 infectat cu coronavirus a intrat in contact cu 120 de persoane din Bucuresti

Barbatul in varsta de 60 de ani, care lucreaza la ADP sector 4, Amenajarea Domeniului Public, a fost la serviciu pe 2 martie si a impartit martisoare. Pe 3 martie a inceput sa se simta rau si a mers la spital. Pe 4 martie a mers din nou la serviciu, iar pe 5 martie a mers din nou la spital deoarece se simtea rau. Barbatul are biroul in Parcul Copiilor din Capitala, iar in acelasi loc lucreaza si sotia acestuia.Barbatul a fost diagnosticat pe 5 martie cu coronavirus si era deja internat. Pacientul afirmă că nu a călătorit recent în nici un stat din zonele considerate de risc maxim. La câteva zile după internare, starea lui s-a înrăutăţit, el a dezvoltat o simptomatologie pulmonară foarte agresivă, astfel că medicii i-au făcut testul pentru COVID – 19. Testul s-a dovedit pozitiv, aşa că, pentru că bărbatul a stat câteva zile în spital înainte de a fi diagnosticat, în unitatea sanitară au fost luate mai multe măsuri.