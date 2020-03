Pacientul 17 infectat cu coronavirus nu prezenta simptome specifice si nici nu a calatorit in afara tarii

El a prezentat simptome total diferite fata de cele specifice coronavirusului. La cateva zile de la internare, medicii au decis sa ii faca un test de coronavirus dupa ce acesta a dezvoltate o simptomatologie pulmonară foarte agresivă. De asemenea, bărbatul, care este ofițer în rezervă al MAI, in vârstă de 60 de ani, a declarat ca nu a călătorit recent în nici un stat din zonele considerate de risc maxim.Pentru ca pacientul a petrecut cateva zile in spital pana sa fie diagnosticat cu Covid-19, la nivelul unitatii medicale a fost declansata o ancheta epidemiologică pentru identificarea tuturor contacților direcți, în special din rândul personalului spitalului.De asemenea, a fost dispusă restricționarea accesului în spital, dar și ieșirea persoanelor aflate în unitatea medicală, urmând ca, în funcție de ancheta epidemiologică, să înceapă testele pentru verificarea tuturor persoanelor care au luat contact cu bărbatul de 60 de ani. Celelalte persoane care au lucrat în unitatea medicală în perioada în care bărbatul a fost internat, dar care nu sunt în spital în prezent, vor rămâne în izolare la domiciliu și sub supraveghere medicală .Pacientul va fi transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București.