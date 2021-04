Pana la ce ora va circula metroul in Noaptea de Inviere

Cei mai multi vor calatori cu metroul in noaptea de Inviere. Din acest motiv, Metrorex a prezentat programul de circulatie a trenurilor de metrou pentru perioada 30 aprilie – 3 mai.“Programul circulatiei trenuriloe de metrou in perioada Sarbatorilor Pascale:Metrorex vine in intampinarea calatorilor si anunta programul circulatiei trenurilor de metrou pentru perioada Sarbatorilor Pascale.In zilele de 30 aprilie, 1, 2 si 3 mai 2021, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de week-end si sarbatori legale, pe toate magistralele.In noaptea de Inviere, 01/02.05.2021, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00, la un interval de 20 minute.In pragul Sarbatorilor Pascale,Metrorex transmite tuturor calatorilor si colaboratorilor cele mai bune ganduri si sanatate, alaturi de cei dragi!”, se arata pe pagina de Facebook a Metrorex.