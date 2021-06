Pandemia este departe de a se sfarsi. Anuntul ingrijorator facut de OMS despre varianta Delta a coronavirusului

Varianta Delta a coronavirusului, aparuta pentru prima oara in India, s-a raspandit cu rapiditate in aproape toata lumea. Potrivit datelor oficiale, aceasta exista deja in 70 de tari si in curand va deveni dominanta la nivel mondial, a avertizat vineri directoarea pentru cercetare ştiinţifică a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Soumya Swaminathan.Varianta Delta sau ”indiană” a coronavirusului este cu aproximativ 60% mai transmisibilă decât varianta Alfa numită și ”britanică”. Cea din urmă este cu aproximativ 50% mai transmisibilă față de tulpina originală. De altfel, conform Public Health England (PHE), 99% dintre cazurile de Covid-19 înregistrate în prezent în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord corespund variantei Delta. Astfel, această tulpină a înlocuit-o pe cea numită ”Alfa”, ce a provocat ultimul val epidemic.Specialistii OMS au atentionat toate statele lumii ca restrictiile nu trebuie insa eliminate si ca este nevoie de vigilenta, pentru caevoluția pandemiei de coronavirus este încă foarte dinamică, deoarece sunt în circulație diferite tulpini. Ei susțin că sunt necesare mai multe cercetări asupra vaccinurilor anti-Covid-19 utilizate, astfel încât să se determine eficacitatea lor faţă de această evoluţie a coronavirusului.Medicii din India au atras atentia ca varianat Delta se caracterizeaza prin noi simptome, care nu au fost sesizate la tulpinile anterioare. Printre acestea se numără apariția unor cheaguri de sânge ce au dus la moartea țesuturilor afectate și la apariția cangrenei, precum și cheaguri în vasele de sânge ce alimentează intestinele. Unii dintre pacienți au prezentat simptome precum umflarea gâtului și amigdalită severă, dar și pierdere de auz, conform chirurgului Hetal Marfatia de la Spitalul King Edward Memorial din Mumbai.”Avem nevoie de mai multe cercetări științifice pentru a analiza dacă aceste simptome clinice mai noi sunt legate sau nu de B.1.617. Anul trecut, am crezut că am învățat lucruri despre noul nostru inamic, dar acesta s-a schimbat. Acest virus a devenit foarte imprevizibil”, a spus Abdul Ghafur, medic de boli infecțioase la Spitalul Apollo din Chennai.