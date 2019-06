Doua cutremure in doar 24 de ore in Romania!

Cutremur neobisnuit in Romania, in urma cu putin timp

Articole recomandate

Papa Francisc, despre cele 5 fapte care aduc fericirea: "Exista o mare diferenta intre a fi un om si a fi uman. Foarte putini o inteleg" Papa Francisc a terminat vizita de trei zile in Romania, insa a lasat in urma sa multa emotie. Papa i-a indemnat pe romani la o viata simpla si i-a sfatuit pe parinti sa nu le puna micutilor totul pe tava, un mesaj in favoarea celor spirituale, a valorizarii lucrurilor care conteaza cu

Doua cutremure in doar 24 de ore in Romania! Romania a fost zguduita de doua cutremure in doar 24 de ore. Potrivit informatiilor furnizate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut loc seara trecuta, la ora locala 19.06, in Vrancea. Seismul a avut o magnitudinea de 3,2 pe scara

Sarbatoarea de Rusalii - cand este, ce semnifica, unde poti merge Weekendul 15-16 iunie din acest an este asteptat cu multa nerabdare de toti cei angajati! Acesta va fi prelungit pana luni inclusiv, 17 iunie, cu ocazia sarbatorii Rusaliilor, una din acele zile libere din an declarate sarbatori legale. Este un prilej bun de a pleca intr-o mini-vacanta cu prietenii

Doua noi cazuri de meningita. Un bebelus a murit, iar altul este in stare grava Doua noi cazuri de meningita in Romania. Un bebelus in varsta de 8 luni a murit in judetul Hunedoar, iar un alt bebelus, de 4 luni, a fost transferat de la spitalul din Petrosani in Timisoara. Micutul se afla in stare grava, iar medicii au confirmat in cazul lui meningita bacteriana.