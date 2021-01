Papa Francisc se va vaccina saptamana aceasta

Acesta a mai adaugat ca in momentul in care ii va veni randul, se va vaccina. Sfantul Parinte si-a facut programare si se va vaccina saptamana aceasta.„Cred ca din punct de vedere etic, cu totii trebuie sa facem vaccinul. Nu este o optiune, vreau sau nu vreau. Este o alegere etica, pentru ca te joci cu sanatatea ta, cu viata ta, dar si cu vietile altor oameni. Nu stiu de ce unii zic Nu, vaccinul este periculos! Daca medicii il prezinta ca pe un lucru care face bine, care nu e periculos, de ce sa nu?”, a declarat liderul Bisericii Catolice intr-un interviu.

