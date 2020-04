Paracetamolul, vandut cu ratia. Cate cutii mai poate cumpara o persoana

.„Facem un apel la responsabilitate in ceea ce priveste aprovizionarea si eliberarea paracetamolului in perioada acesta. Pentru a a avea cat mai multa lume acces, rugamintea colegiului farmacistilor catre farmacii si pacienti este de a nu solicita si farmacistii de a nu elibera mai mult de 1-2 cutii. Stocuri exista la nivel de farmacii si depozite, insa consumul s-a dublat in ultima perioada si exista pericolul de a ramane cu pauze in aprovizionare si nu dorim acest lucru,” a declarat Dumitrui Lupuleasa, pentru Stirile Pro TV.Citeste continuare supermame.ro