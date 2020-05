Paradisul este un loc pe pamant, se numeste Magura

Nu mai exista aglomeratii turistice zgomotoase, chioscuri care vand tot felul de lucruri, magazine de suveniruri si case mari de oaspeti, precum cele pe care le gasiti in valea Prahovei si in pasul Rucar-Bran. In aceasta parte mai retrasa din Moeciu veti descoperi un loc in care viata simpla, traditionala si rurala continua linistita de veacuri.Satul Magura este situat in judetul Brasov, la o distanta rutiera de numai 35 km de orasul Brasov. Daca sunteti familiarizati cu zona Bran - Moeciu, foarte populara printre turisti datorita Castelului Bran si a povestilor despre vampiri si Dracula, trebuie doar sa cautati Moeciu de Jos, iar de acolo drumul asfaltat va duce in satul Pestera.Pentru a ajunge in Magura trebuie sa urmati drumul tarii inca cativa kilometri.Al doilea traseu rutier , de la Rasnov prin Zarnesti, este mai spectaculos, deoarece trece printr-un coridor de munte care urca pana la 1.000 - 1.200 m altitudine pornind de la Fantana lui Botorog.Drumul de tara care se intinde printre paduri dense si rauri de cristal, desi plin de gropi si pietre, va poate rasplati cu cea mai incredibila surpriza: puteti vedea o caprioara sau un mistret. Acest loc reprezinta casa mai multor specii de animale si plante, Parcul National Piatra Craiului va invita sa descoperiti varfurile sale de peste 2.200 m si cea mai inalta si cea mai lunga creasta din calcar din Romania.Satul in care nu te vei plictisiExista o multime de lucruri de facut in Magura si daca vrei sa experimentezi putin din fiecare, iti sugerez sa iei cateva zile pentru a descoperi zona.Locul este preferat de familiile cu copii, biciclisti, exploratori de munte, alpinisti si pasionati de fotografie.O plimbare de la Magura pana in satul Pestera va va ajuta sa descoperiti localnicii si produsele lor traditionale sanatoase si sa simtiti ce inseamna viata in mediul rural deasupra muntelui. Nu veti obtine suficient de mult din acest peisaj, deseori comparativ cu cele din Austria sau Elvetia, alcatuite din creste si dealuri cu turme de oi.Splash-ul de culoare din sezonul de toamna este incredibil, iar in timpul iernii este ca si cum ai fi intr-un basm.Daca sunteti pasionat de trasee, acesta este locul perfect pentru a va exersa si a va bucura de aer curat in timp ce admirati uimitoarea vedere panoramica asupra muntilor Bucegi si a Muntilor Piatra Craiului.Ca drumet sau mountain biker, puteti alege oricare dintre rutele care va duc spre Cabana Curmatura, La Table sau Prapastiile Zarnestiului. Impartasind acelasi peisaj si specific, merita vizitate si alte sate de munte rurale in aproape de Magura: Pestera, Sirnea, Dambovicioara, Fundata etc.