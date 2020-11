Parcurile ar putea fi inchise din nou. Ce restrictii se mai au in vedere

„Obiectivul nostru este de a opri creșterea numurului de infectări zilnice. De aceea luăm măsuri odată cu creșterea cazurilor. Astăzi este ședința CNSU care are ca principal obiectiv acela de a actualiza lista țărilor care depășesc indicele de răspândire”, a declarat premierul, după ședința conducerii PNL.De asemenea, in cadrul sedintei vor fi adoptate masuri suplimentare pentru evitarea raspandirii infectiilor cu coronavirus. Printre acestea ar fi si inchiderea parcurilor noaptea.„S-a decis să sesizăm această problema Comitetului Național pentru Situații de Urgență, dacă apreciază necesară, nu doar la nivel de București ci la nivel național, ca la un anumit grad de infectare să fie luată și această măsură. (...) După ora 22:00, atunci activitățile teraselor încetează, foarte mulți tineri se întâlnesc în parcuri și zone de agrement din București și au loc adevărate petreceri fără respectarea normelor de protecție și de distanțare. Noi așa am apreciat (că există risc de infectare, n.red.) și urmează să facem această sesizare către CNSU”, a spus prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu.