Parintele Constantin Necula, despre iertarea pacatelor. Pana la ce punct ne iarta Dumnezeu greselile

Părintele Constantin Necula, unul dintre cei mai indragiti si apreciati preoti din Romania, a vorbit despre iertarea pacatelor. Acesta a dezvaluit cand Dumnezeu ar putea sa nu ne mai ierte pentru greselile pe care le facem.„Le spun că îi înțeleg mai mult decât cred ei. Eu însumi sunt un păcătos, unul mare, dar ştiu că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al milei şi al răbdării. Şi că numai în faţa acestui exerciţiu al milei lui Dumnezeu şi tot te lași cucernicit de El. Mie, de aia îmi place Hristos. E de treabă! Este un Dumnezeu foarte dispus să ne aştepte, până la un punct. Care este punctul? Indolența noastră în care ne scuzăm păcatele cu faptul că nu putem să ne schimbăm. Zicem: nu am ce face, asta e firea mea. Pe bune? Nu poţi schimba cursul unei ape? Poate.Nu poţi schimba geografia unui munte? Poate.Dar pot să schimb ochiul meu asupra muntelui. Trebuie să urc mai sus şi deja văd altfel. În general, îi încurajez pe oameni să nu-l vadă pe Dumnezeu ca pe dușmanul lor sau ca pe contabilul lor. Alţii contabilizează ce facem şi cum trăim, Hristos nu”, a spus părintele.El a mai explicat că Dumnezeu te ajută să iei decizii și să ai curajul să fii drept. El îngăduie credincioșilor și furia, cât timp este alungată prin rugăciune.„El este atent. Sfințenia înseamnă să ai curaj să te uiți în ochii lui Dumnezeu. Când stai şi te uiți un pic la El, e ok. Dar când stai tot timpul să te judeci cu El şi chiar să-i reproșezi câte ceva Dumnezeu sporește capacitatea de a gândi împreună cu el.Dumnezeu îngăduie şi furia noastră. Doar să faci din furie rugăciune la momentul potrivit. Îi indemn să fie curajoși, să aibă răbdare cu Dumnezeu, că Dumnezeu are răbdare cu ei. Primul care se întoarce în inima lor e EL, oricât de goală şi de prăpădită ar fi inima asta.Am primit nişte lecții majore mergând în penitenciare la Gherla, Iudla, Jilava, pe unde am umblat. Mi se pare că oamenii aia au înțeles despre libertate mai mult decât învățăm noi în libertatea propriu-zisă”, a explicat părintele.