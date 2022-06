Parlamentul European: Masinile noi cu motoare cu combustie interna, interzise la vanzare din 2035

Masura se incadreaza in pachetul legislativ ce are ca scop combaterea schimbarilor climatice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.Parlamentul European a aprobat miercuri un proiect legislativ ce interzice din anul 2035 comercializarea vehiculelor noi care emit CO2. Eurodeputatii s-au manifestat fata de proiect cu 339 de voturi “pentru”, 249 de voturi “impotriva” si 24 de abtineri. Concret,Pana in 2035 se doreste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 55% pana in 2030 pentru autoturisme si cu 50% pentru camionete, iarsi atingerea neutralitatii climatice pana in anul 2050.Parlamentul European va incepe negocierile cu statele membre (Consiliul UE).- eliminarea mecanismului de stimulare pentru vehiculele cu emisii zero si cu emisii scazute, deoarece nu isi mai serveste scopul initial;