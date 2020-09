Participa la cea de-a 3-a editie Cam For Charity 2020 initiativa caritabila organizata de Studio20

Echipa Studio20 din intreaga lume va fi live Sambata aceasta, 5 septembrie 2020 ,de ziua internationala a caritatii, pentru a 3a editie #CamForCharity.Deja cunoscuti pentru rolul lor activ in comunitate, de la actiuni pro-educatie la campanii de colectare de gunoaie alaturi de cei de la Let’s Do It Romania si sustinerea copiilor cu afectiuni din spectrul autismului,organizeaza in 20202, pentru al 3lea an consecutiv ,campania #CamForCharity.Sambata, 5 Septembrie 2020, manageri, traineri, ingineri, specialisti de marketing, , intreg personalul administrativ din cele 33 de sedii din Romania, Cehia, Ungaria, Statele Unite si Colombia vor fi live pe noua platforma mainstream Stars.Live , toate castigurile obtinute fiind dublate de Studio20 si donate catre copii si mamele care au nevoie.declara PR managerul Studio20, Andra Chirnogeanu.Actiunea caritabila Cam For Charity se va desfasura pe 5 Septembrie cand toata echipa de suport si management va intra online pe o noua platforma de comunicare online lansata de Studio20 si va transmite live timp de o ora. Ideea de a pune echipa din spatele modelelor sa se logheze a fost mai intai o metoda de training, pentru a intelege mai bine provocarile pe care le intampina un model de videochat non-nude, apoi s-a transformat intr-o traditie care incearca a ajute cei mai vulnerabili membrii ai unei societati globale din ce in ce mai putin interesata de altceva decat propria satisfactie., a adaugat Andra Chirnogeanu.este cea mai mare franciza de videochat din lume avand in prezent 350 de angajati permamenti si peste 1000 de colaboratori (modele). Acestia isi desfasoara activitatea in 33 locatii, din 6 tari (Romania, Statele Unite, Columbia, Ungaria, Cipru si Cehia), pe 3 continente (Europa, America de Nord si America de Sud). In Romania are locatii in toate orasele mari: Bucuresti, Cluj-Napoca, Oradea, Ploiesti, Brasov, Timisoara si Craiova.