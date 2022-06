Patiserie din mall, inchisa inspectorii de la Protectia Consumatorilor. Ce au putut sa gaseasca aici

Administratia Nationala de Meteorologie, ANM, a emis sambata o avertizare de furtuni violente de vara in mai multe regiuni din tara. Cod portocaliu de vijelie şi averse intra in vigoare pentru localităţi din judeţele Arad şi Timiş, valabilă în ora

Un medic nutritionist a devenit tata pentru a treia oara la 83 de ani. Sotia lui, in varsta de 35 de ani, a ramas insarcinata in urma unui tratement pentru fertilitate pe care barbatul l-a urmat. Nu este prima dată când devine părinte, căci mai are încă doi