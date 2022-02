Patronul din Iasi care isi va lasa toata averea angajatilor: "Va fi in jur de 200-300.000 de euro de persoana"

Christache Zanoschi, fondatorul fabricii de medicamente Ircon din Iaşi, a anuntat ca isi va imparti intreaga sa avere cu angajatii care i-au fost alaturi. Patronul isi doreste ca fiecare angajat al sau sa fie rasplatit pentru munca depusa la ridicarea afacerii. In prezent, afacerea, care a fost deschisa acum 21 de ani, este estimata la 20 de milioane de euro.”Trebuie întâi să visezi ca să ajungi să faci aşa ceva. Trebuie să ai o imaginaţie care să te ducă peste tot. Imaginaţia şi realizarea presupun şi un risc, dar, dacă ai reuşit, atunci a meritat. Totul s-a bazat pe o experienţă foarte lungă”, a povestit medicul Christache Zanoschi. Ideea unei afaceri a pornit de la gândul de a ajuta comunitatea, a mai spus acesta.”Noi am primit altfel de educaţie, generaţia asta mai în vârstă. E normal să primească şi angajaţii mai mult”, a punctat Zanoschi”Fiecare va primi părţi sociale, trebuie să vedem condiţiile în care se va face. Eu am decis asta de mult, dar alţii nu au luat-o în serios. Noi avem multe produse care sunt de o calitate excepţională. Nu le putem vinde aşa cum ar trebui. Sunt firmele străine care vin cu tot felul de produse şi ne iau faţa. Colegii s-au implicat foarte mult, sunt foarte multe date care trebuie gestionate, avem multe controale. Am încercat să facem ceva de calitate care ajută şi asta e o satisfacţie.