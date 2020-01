Patru cutremure in Romania vineri dimineata

Vineri, 10 ianuarie, are loc prima eclipsa de luna din 2020. Fenomenul astronomic va putea fi vizibil incepand cu ora 19.08 si se incheie la ora 23.12. Eclipsa de luna va atinge faza maxima la ora 22.10. Eclipsele sunt fenomene astromonice care poarta cu ele si numeroase semnificatii si

Cutremur dupa cutremur vineri dimineata in Romania. Patru seisme au avut loc in tara noastra, dupa cum a anuntat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Primul seism s-a produs in Brasov, la ora 01:37, la o adancime de 5 kilometri.