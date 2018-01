Pedofilul din lift este politist. Barbatul si-a recunoscut faptele

Barbatul a fost dus la politie, unde este audiat. "La acest moment, la sediul Politiei Capitalei se afla un potential suspect in cazul de agresiune sexuala din 05.01.2018 un bărbat de 45 de ani. Fata de acesta se desfasoara activitati procedurale prevazute de Codul de Procedura Penala. Vom reveni cu detalii cand stadiul urmaririi penale o va permite”, se arata intr-un comunicat al Politiei, citat de stirileprotv.ro.Potrivit unor noi informatii, individul a fost recunoscut de colegii lui, in urma filmarilor facute publice. Astfel acesta a fost prins si dus la politie. Barbatul se numeste Eugen Stan, este nascut in 1971, in Sectorul 6. Este casatorit, are o fiica de 22 de ani si are studii liceale si profesionale."Este poliţist la Brigata de Poliţie Rutieră. Este şocant că munceşti atât şi sunt doi-trei oameni ca ăsta. Colegii lui au confirmat situaţia. Probabil că a durat atât deoarece nici poza nu era concludentă. Aceşti oameni trebuie să dispară din sistem", a declarat Dumitru Coarnă, liderul Sindicatutului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, la Antena 3.In trecut, Eugen Stan a fost agent de Politie Comunitara, a lucrat la jandarmi, iar acum ocupa functia de agent in cadrul Poliției Rutiere din Capitala, scrie libertatea.ro.