Pensiune din Bucuresti, devastata de chiriasi in noaptea de Revelion. Pagubele se ridica la 30.000 de euro

Nostradamus a inceput sa-si publice profetiile si viziunile in 1550, ceea ce i-a adus rapid celebritatea. Celebrul prezicator a facut previziuni sumbre pentru 2022. Potrivit acestuia in noul an va porni un razboi intre cele mai puternice state. Potrivit acestuia, anul 2022 va fi unul dificil