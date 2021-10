Persoanele care au avut Covid trebuie sa mai faca doza booster? Explicatiile oferite de Raed Arafat si Valeriu Gheorghita

”Vaccinul nu are contraindicații la a treia doză, dar omul nu are nevoie de ea dacă este în această situație”, a spus Arafat care ne sfătuiește însă să ne facem testul de anticorpi.”Media de vaccinare pe plan mondial este de 45%. România este sub ea. Nu media europeană, media europeană este mult mai sus. Noi sutem undeva pe la 30 – 30 şi ceva la sută. Media mondială - care include Africa, Asia, toată lumea – este 45%”, a afirmat Arafat.Acesta le transmite celor care cred în teoriile conspiraţiei şi în informaţii luate de pe internet că, dacă ar fi fost probleme cu vacicnurile, acestea ar fi apărut deja.”Peste 4 miliarde de oameni s-au vaccinat deja. Dacă aceste vaccinuri făceau atât de mult rău, se vedea deja fără discuţie. Se vede că aceste vaccinuri au limitat răspândirea şi ţările care au atins rata de vaccinare de 70 – 80% se relaxează complet şi nu mai au probleme, o consideră o răceală”, a mai afirmat Arafat.De asemenea, medicul Valeriu Gheorghita, seful campaniei de vaccinare in Romania, a declarat si el ca persoanele care au avut Covid si au doua doze de vaccin pot amana administrarea celei de-a treia doze.Acesta a precizat că potrivit studiilor, într-adevăr, aceste categorii de persoane au un răspuns imun mult mai ridicat care se menține pe o perioadă mai îndelungată.„Întrebarea pe care o punem este câte beneficii vom avea dacă facem sau nu această doză după minim 6 luni.Datele ne arată că într-adevăr persoanele trecute prin boală și care au și o schemă completă de vaccinare cu două doze au un răspuns imun mult mai ridicat și care se menține pe o perioadă mult mai lungă. În cazul acestor persoane se poate amâna decizia de a-și face această doză de rapel. Asta nu înseamnă că nu vor avea nevoie la un moment dat, pentru că nu știm care este valoarea-prag a anticorpilor la care să fim convinși că omul nu mai are protecție”, a spus medicul Valeriu Gheorghiță într-o conferință de presă.