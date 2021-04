Persoanele tinere care au avut Covid ar trebui sa se vaccineze

Aceste persoane ar trebui sa primeasca in continuare un vaccin pentru a preveni reinfectarea si pentru a incetini raspandirea bolii, sugereaza noi cercetari.Studiul a fost realizat in randul a peste 3.000 de marinari americani sanatosi in perioada mai - noiembrie 2020. Majoritatea persoanelor din studiu au fost barbati cu varsta cuprinsa intre 18 si 20 de ani.In urma acestui studiu, care a fost publicat joi in revista Lancet Respiratory Medicine s-a constatat ca aproximativ 10% dintre cei implicati in studiu, si care au avut infectii SARS-CoV-2, s-au reinfectat.”Imunitatea nu este garantata de infectia din trecut, prin urmare vaccinarile care ofera protectie suplimentara sunt inca necesare pentru cei care au avut Covid-19”, a declarat co-autorul studiului, dr. Stuart Sealfon, profesor de neurologie si stiinte farmacologice la Scoala Icahn de Medicina de la Muntele Sinai.