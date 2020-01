Peste 1.400 de cazuri de gripa in scoli. Ce masuri se iau

Un copil de in varsta de 2 ani a murit din cauza gripei, bilantul persoanelor decedate ajungand la cinci. Baietelul suferea si de alte afectiuni si nu fusese vaccinat antigripal. In cazul micutului a fost confirmata infectia cu virusul gripal de tip B. Sursa de infectare a fost, cel mai

Cel mai citit autor in 2019 este Irina Binder, cu cartea sa recenta - Pana la sfarsit, arata cifrele unei librarii online. Cartile de dezvoltare personala si cele de beletristica, alaturi de cartea in limba engleza s-au numarat printre cele mai cautate volume pe Libris.ro. Cele mai multe carti s-au

Gripa continua sa se extinda in Romania, in special in randul copiilor. Potrivit ultimelor informatii, peste 1400 de copii s-au imbolnavit de gripa. Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca s-au inregistrat 185 de cazuri în sectorul 1; 152 - în sectorul 2; 224 -