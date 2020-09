Peste 1 milion de oameni au murit de COVID-19

Numarul total al deceselor a ajuns la 1.003.105. Tara cea mai afectata ramane SUA, care are si cel mai mare numar al deceselor, de 209.454 de persoane. Pe locul doi, la numarul de decese se afla Brazilia, cu 141.776, urmata de India cu 95.606 decese.Numarul total de cazuri de coronavirus a ajuns la 33.354.240 de persoane infectate. Cele mai multe cazuri sunt inregistrate in SUA (7.321.465), urmata de India (6.079.350) si Brazilia (4.732.309), pana la ora transmiterii acestei stiri.In ceea ce priveste cazurile de COVID din Europa, cele mai grele situatii le regasim in Spania (735.198 de cazuri si 31.232 de decese), Franta (538.569 de cazuri si 31.727) si Regatul Unit (434.969 de cazuri si 41.988 de decese).Nici Romania nu se poate lauda cu bilant incurajator. 123.944 de romani au trecut prin lupta cu virusul de la debutul pandemiei, iar 4.748 au decedat din motive asociate coronavirusului.