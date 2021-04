Pfizer lucreaza la o pastila anti-COVID

Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid in Romania, a anuntat ca joi se va deschide primul centru vaccinare de tip drive-thru din Capitala. In perioada 7-9 mai în Bucureşti va fi organizat si un maraton al vaccinării la Sala Palatului. „Legat

Medicii legisti au stabilit cauza mortii doctoritei din Constanta, gasita moarta in cabinetul sau. Potrivit primelor informatii oficiale, tanara a murit in urma unei supradoze de analgezic puternic, de tip opioid, care se elibereaza doar in baza unei retete speciale pentru substante narcotice.

Un nou cutremur a avut loc in Romania in noaptea de luni spre marti. Acesta este cel de-al 26-lea seism produs in luna aprilie pe teritoriul Romaniei. Seismul s-a produs la ora 06:40:04 in Buzau. Cutremurul a avut o intensitate de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de