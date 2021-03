Pfizer testeaza un medicament antiviral pentru Covid

Medicamentul a aratat eficacitate puternica impotriva coronavirusului in cadrul studiilor de laborator. Numit PF-07321332, medicamentul este un inhibitor de protează care împiedică replicarea virusului în celule. Inhibitorii de protează au fost eficienți și în tratarea altor agenți patogeni virali precum HIV și virusul hepatitei C, atât singuri, cât și în combinație cu alte antivirale, a spus compania.Pfizer crede că pot fi dezvoltate medicamente sigure din această clasă de molecule, deoarece tratamentele comercializate în prezent care funcționează pe aceleași principii nu au raportat probleme de siguranță. De asemenea, compania mai testează un antiviral care ar putea fi administrat intravenos pacienților spitalizați.„Împreună, cele două medicamente au potențialul de a crea o paradigmă de tratament care să completeze vaccinarea în cazurile în care apare boala”, a declarat Mikael Dolsten, directorul medical al Pfizer.Alte două companii încearcă să dezvolte tratamente cu antivirale cu administrare orală împotriva COVID-19. Primul este dezvoltat de Merck & Co și Ridgeback Bio, iar cel de-al doilea de Roche Holding și Atea Pharmaceuticals.