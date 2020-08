Piata Sudului a fost inaugurata astazi dupa renovarea de 10 milioane de euro

Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a declarat marti, cu ocazia inaugurarii Pietei Sudului, ca aceasta are toate facilitatile de care oamenii au nevoie."Peste drum avem o parcare etajata, o premiera in Bucuresti, o parcare modulara pe structura metalica, cu o capacitate de aproximativ 300 de locuri. Sunt absolut toate facilitatile de care oamenii au nevoie si aici ma raportez la ceea ce inseamna aceasta cladire. Aceasta cladire are in primul rand autorizatie de securitate la incendiu, asta este cel mai important castig. Are din punct de vedere tehnologic absolut tot ceea ce este necesar pentru o cladire in anul 2020, vorbim de instalatii de climatizare si absolut tot ceea ce este normal desfasurarii unui comert civilizat", a afirmat primarul Sectorului 4.Noua piata mentine masurile de protectie a oamenilor in contextul pandemiei de Covid-19 si sunt indeplinite toate conditiile medico-sanitare."In mod evident siguranta ne preocupa si avem doua formule de paza, avem o firma de paza care se ocupa de o parte din acest loc, pentru ca discutam de o suprafata 6.000 de metri piata si avem un hectar esplanada verde, avem echipaje de Politie Locala care sunt pozitionate pentru a asigura linistea si confortul oamenilor", a mai declarat primarul.Pretul pentru inchirierea tarabelor a ramas acelasi ca in urma cu un an si jumatate."Sunt doua categorii de elemente comerciale: pe de o parte avem tarabele, unde intr-o proportie de 80% sunt producatori, pentru ca asta a fost un alt scop pe care acest demers l-a avut, acela de a stimula intreprinzatorii din zonele limitrofe Bucurestiului si costurile pe care tarabele il au este identic cu cel pe care l-am avut in urma cu un an si jumatate cand a inceput reabilitarea. Celelalte spatii comerciale au fost atribuite o parte dintre ele - pentru ca mai sunt cateva care nu au fost inca atribuite - in urma unor licitatii. Evaluarea costului pe metru patrat fiind facuta de Deloitte, o entitate din Big Four. De exemplu, pentru corpurile din fata costul este de aproximativ 35 de euro pe metru patrat costul chirie pentru spatiile din fata, pentru o taraba este in jur de 20 de lei pe zi costul", a mai anuntat primarul Sectorului 4.