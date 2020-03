Plata impozitelor a fost amanata. Anuntul facut de ministrul Finantelor Publice

„Mesaj important pentru toti contribuabilii!Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, în contextul riscului de răspândire a epidemiei cu COVID-19, se prorogă primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020,De asemenea, pentru anul 2020, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2020, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificația stabilită de Consiliul Local.Aceste modificări urmează să fie reglementate prin ordonanță de urgenta în prima ședință de guvern”, este anunțul făcut de Florin Cîțu.Întrebat de un cetățean dacă are în vedere și amânarea plății ratelor la bănci, Florin Cîțu a răspuns:„Lucrăm la un set de măsuri pentru sectoarele afectate din economie”.